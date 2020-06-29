***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Danışma Kurulu'nun onayı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma ve Strateji Geliştirme Birimi tarafından belirlenen ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT) 2020 1. çeyrek gözden geçirme çalışması sonucu ZPYKAT endeksinden çıkan ve endekse giren şirketler aşağıdaki gibidir:ZPYKAT endeksinden çıkan şirketler: EREGL,ERBOS,BUCIM,PAPIL,SAFKR,DENCM,ESCOM,SEYKM,MERKOZPYKAT endeksine giren şirketler: HEKTS,IEYHO,TIRE,ULUSE,OSTIM,BNTAS,PRKAB,ALKA,MAKTKEndeksin yeni hali 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.ÖNEMLİ NOT: ZPYKAT endeksi içerisinde kalmaya devam eden FROTO, MAVI, SELEC, OTKAR, AKCNS ve GOODY Ziraat Portföy İcazet Listesi Kriterleri'ni ilk kez karşılamayan şirketlerdir. Bu şirketlerin Ziraat Portföy İcazet Listesi'nden çıkartılması için gelecek 3 aylık dönem sonu değerlendirmesinde de kriterleri karşılayıp karşılamadığı dikkate alınır. Eğer şirketler iki dönem arka arkaya kriterleri karşılamıyorsa listeden çıkartılır. İlgili şirketin ortaklık payları için kriterlerin karşılanmadığı ilk dönemde portföy yöneticilerinin inisiyatifinde taşınan pozisyonlar korunabilir, fakat yeni pozisyon için alım yapılamaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853281BIST