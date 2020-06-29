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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.06.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Ziraat Portföy Danışma Kurulu'nun onayı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma ve Strateji Geliştirme Birimi tarafından belirlenen ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Ziraat Portföy Katılım Endeksi (ZPYKAT) 2020 1. çeyrek gözden geçirme çalışması sonucu ZPYKAT endeksinden çıkan ve endekse giren şirketler aşağıdaki gibidir:
  
ZPYKAT endeksinden çıkan şirketler: EREGL,ERBOS,BUCIM,PAPIL,SAFKR,DENCM,ESCOM,SEYKM,MERKO
  
ZPYKAT endeksine giren şirketler: HEKTS,IEYHO,TIRE,ULUSE,OSTIM,BNTAS,PRKAB,ALKA,MAKTK
Endeksin yeni hali 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Endeks ile alakalı ayrıntılı bilgilere www.ziraatportfoy.com.tr/TRK/zpy-katilim-endeksi linkinden ulaşılabilir.
ÖNEMLİ NOT: ZPYKAT endeksi içerisinde kalmaya devam eden FROTO, MAVI, SELEC, OTKAR, AKCNS ve GOODY Ziraat Portföy İcazet Listesi Kriterleri'ni ilk kez karşılamayan şirketlerdir. Bu şirketlerin Ziraat Portföy İcazet Listesi'nden çıkartılması için gelecek 3 aylık dönem sonu değerlendirmesinde de kriterleri karşılayıp karşılamadığı dikkate alınır. Eğer şirketler iki dönem arka arkaya kriterleri karşılamıyorsa listeden çıkartılır. İlgili şirketin ortaklık payları için kriterlerin karşılanmadığı ilk dönemde portföy yöneticilerinin inisiyatifinde taşınan pozisyonlar korunabilir, fakat yeni pozisyon için alım yapılamaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853281


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 200.731.030 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.682.082 % 10,00  
AKMGY 33,00 5.497.496 % 10,00  
VERUS 26,40 5.524.754 % 10,00  
EKIZ 11,46 2.938.370 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3938 8,4359 % -0,46  
Frank 7,1870 7,2303 % -0,22  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 0,09  
Altın Gr. 390 390 -0,27  
Cumhuriyet 2.528 2.548 7,80  
Tam 2.602 2.615 8,00  
Yarım 1.264 1.279 3,90  
Çeyrek 632 640 1,90  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 0,03  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 -0,01  
B. Petrol 41,30 41,30 0,37  
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