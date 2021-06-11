***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.06.2021 12:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük değişikliğine ilişkin onaylı içtüzük tadil metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941955
BIST
14:301.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:308,3936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:3010,1911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0865
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:30510,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,43
|Açılış
|: 509,93
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|OYYAT
|22,54
|148.981.532
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,83
|2.462.802
|% 7,76
|
|BMSCH
|5,94
|97.252.044
|% 7,41
|
|PEGYO
|1,49
|55.705.032
|% 6,43
|
|KAPLM
|20,64
|4.694.861
|% 6,39
|
|YESIL
|3,16
|17.480.754
|% -9,97
|
|TKURU
|161,90
|4.300.875
|% -7,59
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,50
|62.984.959
|% -6,70
|
|YAPRK
|34,08
|4.868.887
|% -6,48
|
|THYAO
|14,55
|783.449.316
|% 0,83
|
|GARAN
|8,51
|687.962.400
|% 0,35
|
|ASELS
|15,82
|450.534.649
|% 0,76
|
|FENER
|36,92
|415.672.078
|% 1,04
|
|TUPRS
|104,40
|394.935.085
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,14
|333.622.086
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|219.640.371
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|276.812.908
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|687.962.400
|% 0,35
|
|BOBET
|5,13
|321.505.076
|% 5,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3909
|8,3926
|% -0,42
|
|Euro
|10,1880
|10,1938
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,8515
|11,9109
|% -0,51
|
|Frank
|9,3241
|9,3802
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,41
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,81
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,70
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|