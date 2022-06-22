***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.06.2022 16:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038711
BIST
17:562.545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -29,11
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:5617,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0327
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:5618,3218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:561.029,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.029,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:56
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.857.557
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.782.529
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|88.311.859
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,80
|3.048.357.104
|% -2,40
|
|SISE
|21,58
|1.547.181.196
|% -2,79
|
|EREGL
|27,68
|1.538.605.756
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,86
|1.251.139.534
|% -2,53
|
|SASA
|44,96
|1.237.659.352
|% -0,31
|
|ODAS
|3,25
|1.161.263.290
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,84
|1.124.716.605
|% -1,63
|
|TSKB
|2,19
|363.795.390
|% -3,10
|
|AKBNK
|8,86
|1.251.139.534
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,59
|362.012.335
|% -1,89
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3630
|17,3725
|% 0,19
|
|Euro
|18,2979
|18,3218
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2309
|21,3374
|% 0,25
|
|Frank
|18,0478
|18,1565
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6170
|4,6401
|% 0,31
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,48
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.824
|6.929
|11,00
|
|Yarım
|3.350
|3.389
|5,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,55
|
Seans Raporu
17:56
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