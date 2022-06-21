***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2022 10:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesinde satış başlangıç tarihi 22.07.2022 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038375
BIST
13:132.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,70
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.578
En Düşük
2.552
13:1317,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:1318,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:131.020,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.020,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MAKIM
|12,87
|417.855.281
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,93
|12.669.482
|% 8,76
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|BMSCH
|8,41
|86.456.136
|% 7,82
|
|AKSGY
|2,79
|22.160.638
|% 7,31
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|ULUSE
|165,90
|59.972.522
|% -9,98
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,71
|2.206.221
|% -5,76
|
|THYAO
|52,50
|2.664.388.546
|% 1,16
|
|EREGL
|28,20
|1.127.056.002
|% -1,74
|
|SASA
|45,76
|772.138.549
|% 0,18
|
|SISE
|22,42
|767.084.314
|% -0,88
|
|KARSN
|7,58
|655.252.930
|% -1,94
|
|ODAS
|3,11
|413.038.847
|% -3,12
|
|YKBNK
|4,95
|521.870.347
|% -0,60
|
|KARSN
|7,58
|655.252.930
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,64
|165.688.655
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,17
|533.899.497
|% 0,44
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3457
|17,3540
|% 0,09
|
|Euro
|18,2541
|18,2734
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,2039
|21,3102
|% -0,07
|
|Frank
|17,8827
|17,9904
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6104
|4,6335
|% 0,11
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-31,00
|
|Tam
|6.780
|6.875
|-12,00
|
|Yarım
|3.329
|3.363
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,40
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,92
|