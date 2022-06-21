***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç Belgesinde satış başlangıç tarihi 22.07.2022 olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038375BIST