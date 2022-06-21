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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.06.2022 17:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendi kapsamında yapılan izahname değişikliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038489


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MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
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Altın Ons 1.838 1.839 5,35  
Altın Gr. 1.025 1.026 3,93  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.802 6.910 23,00  
Yarım 3.339 3.380 11,00  
Çeyrek 1.673 1.689 5,00  
Gümüş.Ons 21,48 21,50 -0,20  
Gümüş Gr. 11,97 11,98 -0,11  
B. Petrol 111 111 -3,35  
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