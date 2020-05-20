***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.05.2020 09:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020 18:26
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845840
BIST
10:53102.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 791,17
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:536,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:537,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:53382,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 382,42
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.649.559
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.806.941
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.542.940
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,97
|318.251.553
|% 1,49
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|173.410.565
|% -2,63
|
|BIMAS
|63,05
|161.215.500
|% 1,53
|
|RTALB
|36,72
|144.019.173
|% 5,21
|
|ODAS
|1,90
|78.950.982
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.798.127
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|277.282.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,67
|54.430.824
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,34
|42.945.102
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2820
|8,3235
|% 0,12
|
|Frank
|6,9853
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.509
|11,90
|
|Tam
|2.534
|2.574
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-0,06
|