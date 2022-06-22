***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038643
BIST
15:122.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -9,44
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:1217,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0269
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:1218,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0508
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:121.021,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.022,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:12
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.114.676
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,27
|4.918.790
|% 9,04
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,20
|1.858.212.224
|% -1,63
|
|SISE
|21,84
|972.845.082
|% -1,62
|
|EREGL
|27,88
|897.393.616
|% -1,13
|
|SASA
|45,28
|880.134.362
|% 0,40
|
|ODAS
|3,27
|843.471.167
|% 3,81
|
|ODAS
|3,27
|843.471.167
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,84
|569.508.946
|% -1,63
|
|TSKB
|2,23
|193.692.598
|% -1,33
|
|AKBNK
|8,90
|731.844.022
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,62
|196.866.636
|% -0,76
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3563
|17,3667
|% 0,16
|
|Euro
|18,2542
|18,2793
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1720
|21,2782
|% -0,03
|
|Frank
|17,9285
|18,0365
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6140
|4,6372
|% 0,25
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-7,45
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-42,00
|
|Tam
|6.787
|6.882
|-36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.366
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,16
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:23ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 058 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 37 kaybederek (% -0.79 ) 2, 799
-
15:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, YKBNK
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 2, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 18, 778.00 milyon TL de