***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038646
BIST
15:312.570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,05
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:3117,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:3118,2872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0429
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:311.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.023,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:31
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,28
|5.106.903
|% 9,22
|
|NTGAZ
|8,86
|57.453.703
|% 8,71
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,45
|1.993.341.028
|% -1,15
|
|SISE
|21,92
|1.106.143.841
|% -1,26
|
|EREGL
|27,92
|988.969.047
|% -0,99
|
|SASA
|45,24
|924.386.183
|% 0,31
|
|ODAS
|3,30
|889.746.092
|% 4,76
|
|ODAS
|3,30
|889.746.092
|% 4,76
|
|YKBNK
|4,85
|634.053.473
|% -1,42
|
|TSKB
|2,23
|223.455.683
|% -1,33
|
|AKBNK
|8,92
|821.084.078
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|199.075.538
|% -0,38
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3630
|17,3682
|% 0,16
|
|Euro
|18,2623
|18,2872
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,2102
|21,3166
|% 0,16
|
|Frank
|17,9375
|18,0456
|% -0,06
|
|Riyal
|4,6134
|4,6365
|% 0,24
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-40,00
|
|Tam
|6.792
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.334
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,11
|