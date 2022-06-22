***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038651
BIST
15:202.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,37
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:2017,3792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0394
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3792
En Düşük
17,3014
15:2018,2960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0341
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:201.022,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.022,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:18
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.436.772
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|NTGAZ
|8,87
|42.744.072
|% 8,83
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,60
|1.921.532.995
|% -0,86
|
|SISE
|21,82
|1.034.838.339
|% -1,71
|
|EREGL
|27,90
|947.767.061
|% -1,06
|
|SASA
|45,34
|901.799.278
|% 0,53
|
|ODAS
|3,29
|861.454.259
|% 4,44
|
|ODAS
|3,29
|861.454.259
|% 4,44
|
|YKBNK
|4,85
|618.685.717
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|210.670.530
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,91
|797.639.446
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,63
|197.530.316
|% -0,38
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3648
|17,3703
|% 0,18
|
|Euro
|18,2680
|18,2940
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,1737
|21,2799
|% -0,02
|
|Frank
|17,9175
|18,0254
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6138
|4,6369
|% 0,24
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-7,28
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-48,00
|
|Tam
|6.788
|6.882
|-36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.366
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,07
|