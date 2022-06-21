***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 10:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.06.2022 tarih ve E-12233903-310.04-22851 sayılı yazısında verilen izne istinaden asgari işlem birimi değiştirilmiştir.
Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bildirim ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038373
BIST
13:382.573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,55
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.579
En Düşük
2.552
13:3817,3254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:3818,2408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0262
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:381.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MAKIM
|12,87
|418.519.218
|% 10,00
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|DGGYO
|10,88
|12.993.265
|% 8,26
|
|AKSGY
|2,80
|24.838.666
|% 7,69
|
|BMSCH
|8,34
|108.082.947
|% 6,92
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|ULUSE
|165,90
|66.570.021
|% -9,98
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,81
|2.373.033
|% -4,35
|
|THYAO
|52,50
|2.736.664.755
|% 1,16
|
|EREGL
|28,18
|1.204.075.243
|% -1,81
|
|SISE
|22,40
|963.561.533
|% -0,97
|
|SASA
|45,70
|797.814.082
|% 0,04
|
|KARSN
|7,55
|685.282.170
|% -2,33
|
|ODAS
|3,12
|481.767.382
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|577.231.822
|% -1,00
|
|KARSN
|7,55
|685.282.170
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,64
|172.329.151
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,17
|587.180.819
|% 0,44
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3267
|17,3369
|% -0,01
|
|Euro
|18,2225
|18,2534
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,2122
|21,3185
|% -0,03
|
|Frank
|17,8812
|17,9889
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6092
|4,6323
|% 0,08
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|-20,00
|
|Tam
|6.789
|6.885
|-2,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,59
|