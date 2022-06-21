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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2022 10:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 16.06.2022 tarih ve E-12233903-310.04-22851 sayılı yazısında verilen izne istinaden asgari işlem birimi değiştirilmiştir.
Değişiklik kapsamına ve değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine bildirim ekindeki duyuru metninden ulaşılabilir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038373


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MAKIM 12,87 418.519.218 % 10,00  
BRKO 1,63 1.412.027 % 8,67  
DGGYO 10,88 12.993.265 % 8,26  
AKSGY 2,80 24.838.666 % 7,69  
BMSCH 8,34 108.082.947 % 6,92  
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Dolar 17,3267 17,3369 % -0,01  
Euro 18,2225 18,2534 % -0,07  
Sterlin 21,2122 21,3185 % -0,03  
Frank 17,8812 17,9889 % 0,09  
Riyal 4,6092 4,6323 % 0,08  
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13:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 -1,30  
Altın Gr. 1.021 1.021 -0,37  
Cumhuriyet 6.804 6.907 -20,00  
Tam 6.789 6.885 -2,00  
Yarım 3.333 3.368 -1,00  
Çeyrek 1.670 1.683 -1,00  
Gümüş.Ons 21,41 21,45 -0,26  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,14  
B. Petrol 110 110 -4,59  
Seans Raporu 13:37
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