***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2020 14:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Var İşlem Görmüyor
B Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yok İşlem Görmüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817343
BIST
15:55123.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.175,83
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:555,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:556,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:55301,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,03
|Açılış
|: 301,52
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,30
|3.949.519
|% 13,65
|
|GYHOL
|29,64
|14.697.908
|% 11,01
|
|VESTL
|16,39
|328.146.206
|% 10,89
|
|IZTAR
|3,35
|1.233.131
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.724.574
|% 9,73
|
|DOKTA
|64,05
|4.495.670
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,91
|1.500.443.818
|% 2,05
|
|ODAS
|2,27
|615.594.647
|% 2,25
|
|SASA
|9,39
|585.261.707
|% -0,74
|
|SISE
|5,63
|528.141.615
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,14
|418.524.596
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|615.594.647
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|242.188.304
|% 2,46
|
|TEKTU
|1,75
|245.096.121
|% 3,55
|
|KRDMD
|2,98
|403.312.893
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,14
|418.524.596
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7449
|7,7838
|% -0,02
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|8,45
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,93
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|12,00
|
|Yarım
|961
|985
|5,81
|
|Çeyrek
|482
|493
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,04
|
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