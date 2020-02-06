GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.02.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Var İşlem Görmüyor
B Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yok İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817343


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:55123.497
Değişim :  0,96% |  1.175,83
Açılış :  122.712  
Önceki Kapanış :  122.321  
En Yüksek
123.845 En Düşük
122.712
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 29,30 3.949.519 % 13,65  
GYHOL 29,64 14.697.908 % 11,01  
VESTL 16,39 328.146.206 % 10,89  
IZTAR 3,35 1.233.131 % 9,84  
SAFKR 2,82 1.724.574 % 9,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7449 7,7838 % -0,02  
Frank 6,1203 6,1572 % 0,03  
Riyal 1,5911 1,5991 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.565 1.566 8,45  
Altın Gr. 301 301 1,93  
Cumhuriyet 1.995 2.025 13,00  
Tam 1.987 2.037 12,00  
Yarım 961 985 5,81  
Çeyrek 482 493 2,90  
Gümüş.Ons 17,76 17,81 0,16  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 55,32 55,32 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru