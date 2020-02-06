***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Var İşlem GörmüyorB Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yok İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817343BIST