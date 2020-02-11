***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yönetim Kurulu Üye Adayı Gösterme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yok İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZEYNEP GÖZDE İNAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Evet A Bağımsız Üye DeğilVEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı ATANKUT TANER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye DeğilSABİRE FİRDES TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı A Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Müşaviri A Bağımsız Üye DeğilÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818374BIST