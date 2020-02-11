GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.02.2020 12:05
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yönetim Kurulu Üye Adayı Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Grubu Nama 0,01 TRY 625000000 TRY 50 Yok İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ZEYNEP GÖZDE İNAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Girişimci Şube Bankacılığı Grup Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi TC Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı A
TANKUT TANER ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
SABİRE FİRDES TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı A Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Müşaviri A Bağımsız Üye Değil
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818374


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:00118.912
Değişim :  0,48% |  570,67
Açılış :  119.505  
Önceki Kapanış :  118.342  
En Yüksek
119.513 En Düşük
117.451
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 10,98 257.446.555 % 20,00  
RALYH 7,83 40.854 % 14,98  
SAYAS 3,59 6.022.301 % 14,70  
TRCAS 4,11 475.333.925 % 12,60  
KENT 233,30 12.681.491 % 12,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7879 7,8270 % 0,59  
Frank 6,1558 6,1929 % 0,43  
Riyal 1,6065 1,6146 % 0,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.569 -4,54  
Altın Gr. 305 305 0,56  
Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.009 2.059 1,98  
Yarım 971 996 0,95  
Çeyrek 487 498 0,48  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 -0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,00  
B. Petrol 54,41 54,41 1,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru