***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 14:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN ÖZTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 08.10.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÇELİKBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A Bağımsız Üye Değil
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 27.01.2021 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Evet A Bağımsız Üye Değil
UFUK ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Evet A Bağımsız Üye Değil
MUTLU KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı A Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM HAKKI POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.04.2021 Yönetim Kurulu Üyesi TBMM Başkan Başmüşaviri A Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970177
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|KTSKR
|33,50
|21.510.988
|% 8,63
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|AGESA
|22,22
|13.819.682
|% 7,14
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|RALYH
|4,65
|3.927.244
|% 5,20
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|MAVI
|71,75
|61.300.674
|% 4,44
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|QNBFL
|68,00
|140.625
|% 4,21
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|KZBGY
|28,06
|79.609.087
|% -4,56
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|MAREN
|8,44
|103.342.453
|% -2,31
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|CANTE
|14,17
|12.679.522
|% -2,07
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|MERCN
|9,83
|18.934.507
|% -1,99
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|GWIND
|4,07
|20.403.405
|% -1,69
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|YEOTK
|79,25
|181.666.896
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|GESAN
|23,88
|181.101.837
|% 0,51
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|MAREN
|8,44
|103.342.453
|% -2,31
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|TRILC
|11,40
|82.630.698
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|KZBGY
|28,06
|79.609.087
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|MAREN
|8,44
|103.342.453
|% -2,31
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|FORMT
|1,29
|13.474.015
|% 1,57
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|ISKPL
|6,41
|50.899.260
|% 1,75
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|GESAN
|23,88
|181.101.837
|% 0,51
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|KIMMR
|3,26
|24.331.036
|% 0,62
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|14:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,0526
|9,0558
|% 0,23
|
|Euro
|10,4382
|10,4914
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,2889
|12,3505
|% 0,40
|
|Frank
|9,7180
|9,7766
|% 0,51
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|Riyal
|2,4058
|2,4179
|% 0,17
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,73
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|Altın Gr.
|515
|515
|3,84
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|Cumhuriyet
|3.412
|3.463
|16,00
|
|Tam
|3.393
|3.478
|14,44
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|Yarım
|1.640
|1.682
|6,98
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|Çeyrek
|822
|841
|3,49
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|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,29
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|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,08
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|B. Petrol
|83,00
|83,00
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