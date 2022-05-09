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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2022 16:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklırmaye Tavanı 100.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Grubu Nama 1 TRY 25000000 TRY 50 Yönetim Kurulu Üye Adayı Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Grubu Nama 1 TRY 25000000 TRY 50 Yok İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş 37450000 TRY 74,90
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12450000 TRY 24,90
DİĞER 100000 TRY 0,2
TOPLAM 50000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027786


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2221 15,2519 % 1,11  
Euro 16,0657 16,1042 % 1,02  
Sterlin 18,7024 18,7961 % 0,86  
Frank 15,2499 15,3418 % 0,87  
Riyal 4,0478 4,0681 % 0,95  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -10,63  
Altın Gr. 902 902 2,97  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,54 21,56 -0,25  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 -0,02  
B. Petrol 103 103 -2,49  
Seans Raporu 18:05
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