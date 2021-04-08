***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2021 14:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 07.04.2021 tarihli rapor ile revize edilmiştir..
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil) Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA- Pozitif)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925090
BIST
17:381.418
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|SAMAT
|6,82
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|FRIGO
|51,85
|70.118.683
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
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|% 9,98
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|TKURU
|276,80
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|INTEM
|45,68
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|UTPYA
|21,82
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|TRILC
|47,94
|33.438.438
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|SNKRN
|41,76
|1.549.864
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|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
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|IZFAS
|9,51
|40.636.348
|% -9,69
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|BJKAS
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|786.648.801
|% 9,95
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|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
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|SISE
|7,45
|580.473.955
|% 0,81
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|THYAO
|12,55
|571.775.341
|% -2,33
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|DOHOL
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|% 2,46
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|DOHOL
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|570.167.483
|% 2,46
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|EKGYO
|1,94
|299.060.823
|% -1,52
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|YKBNK
|2,19
|240.776.173
|% -0,45
|
|TSKB
|1,41
|136.093.688
|% 0,00
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|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
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|17:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1497
|8,1580
|% 0,14
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|Euro
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|9,7199
|% 0,30
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|Sterlin
|11,1853
|11,2414
|% 0,21
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|Frank
|8,7803
|8,8332
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|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,08
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|17:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
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|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
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|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
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