***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.05.2021 16:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
ZPK fonunda kira sertifikaları bulunan Medikal Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin JCR Eurasia Rating tarafından verilen derecelendirme notları 29.04.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu BBB+(Trk)'den A-(Trk)'ye ve ulusal kısa vadeli notu da A-2(Trk)'den A-1(Trk)'ye revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934132
BIST
17:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,93
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:448,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:449,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0433
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
17:44478,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,90
|Açılış
|: 478,52
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BEYAZ
|11,77
|6.528.360
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.076.404
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.123.728
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.276.375
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.321.289
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|60.057.086
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,68
|1.729.467.403
|% 3,80
|
|THYAO
|12,67
|1.194.686.710
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,63
|909.317.620
|% 3,25
|
|GARAN
|7,27
|881.399.744
|% -1,36
|
|PETKM
|6,87
|790.000.549
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,08
|338.123.196
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,63
|909.317.620
|% 3,25
|
|GARAN
|7,27
|881.399.744
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,98
|354.651.672
|% 0,68
|
|PETKM
|6,87
|790.000.549
|% 1,03
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2999
|8,3043
|% 0,69
|
|Euro
|9,9894
|9,9987
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4871
|11,5447
|% 0,41
|
|Frank
|9,0685
|9,1231
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2094
|2,2204
|% 0,74
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,06
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|