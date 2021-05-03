***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarVFK fonunda kira sertifikaları bulunan Medikal Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin JCR Eurasia Rating tarafından verilen derecelendirme notları 29.04.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu BBB+(Trk)'den A-(Trk)'ye ve ulusal kısa vadeli notu da A-2(Trk)'den A-1(Trk)'ye revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934133BIST