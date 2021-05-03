***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarVK6 fonunda kira sertifikaları bulunan Halk GYO'nun 23.07.2020 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim tarafından belirlenen ulusal uzun vadeli (TR)AA- ve ulusal kısa vadeli (TR)A1+ notları yeni sözleşme imzalanmış JCR Eurasia Rating tarafından 29.04.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli AA+(Trk) ve ulusal kısa vadeli A-1+(Trk) olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934142BIST