***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.06.2021 12:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 21.06.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 02.08.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941662
BIST
12:201.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
12:208,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5459
12:2010,4222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0448
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4139
12:20517,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,14
|Açılış
|: 517,58
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler12:20
|EMKEL
|2,09
|3.602.102
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.505.874
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|2.937.558
|% 9,97
|
|BOBET
|4,85
|248.711.769
|% 9,48
|
|YAYLA
|4,51
|15.957.129
|% 7,64
|
|YESIL
|3,51
|53.731.335
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|4.958.041
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|TKURU
|181,50
|3.494.286
|% -6,68
|
|EPLAS
|29,20
|6.104.564
|% -4,39
|
|KOZAL
|128,40
|774.162.336
|% 2,31
|
|GARAN
|8,38
|536.795.911
|% 0,24
|
|THYAO
|14,53
|414.029.495
|% -0,21
|
|BOBET
|4,85
|248.711.769
|% 9,48
|
|EKGYO
|2,09
|236.381.074
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,09
|236.381.074
|% 2,45
|
|GARAN
|8,38
|536.795.911
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,26
|72.042.836
|% 1,61
|
|BOBET
|4,85
|248.711.769
|% 9,48
|
|YKBNK
|2,27
|109.270.185
|% 0,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5463
|8,5481
|% -0,49
|
|Euro
|10,4161
|10,4222
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0127
|12,0730
|% -0,62
|
|Frank
|9,5055
|9,5628
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2727
|2,2841
|% -0,47
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-6,41
|
|Altın Gr.
|517
|518
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|3.426
|3.478
|-29,00
|
|Tam
|3.408
|3.494
|-30,32
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|-14,67
|
|Çeyrek
|826
|845
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|0,05
|