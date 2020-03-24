***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 1425000 TRY 47,50 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 1425000 TRY 47,50 İşlem GörmüyorNama 1 TRY 150000 TRY 5Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ayhan ÖZGÜREL 1425000 TRY 47,50Mehmet Sami SAYLAN 1425000 TRY 47,50Murat ONUK 150000 TRY 5TOPLAM 3000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAyhan ÖZGÜREL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 50 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiEngin TELLİ Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi ÜyesiMEHMET SAMİ SAYLAN Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi 50MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite ÜyesiMEHMET ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831729BIST