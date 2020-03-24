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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 1425000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 1425000 TRY 47,50 İşlem Görmüyor
Nama 1 TRY 150000 TRY 5

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan ÖZGÜREL 1425000 TRY 47,50
Mehmet Sami SAYLAN 1425000 TRY 47,50
Murat ONUK 150000 TRY 5
TOPLAM 3000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayhan ÖZGÜREL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 50 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
Engin TELLİ Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ SAYLAN Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi 50
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi
MEHMET ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831729


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,10 14,14 0,85  
Gümüş Gr. 2,92 2,93 0,13  
B. Petrol 27,93 27,93 0,90  
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