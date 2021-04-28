***ZRGYO* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.04.2021 10:29
***ZRGYO******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gyo A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931597
BIST
11:331.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:338,1984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1827
11:339,9074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0257
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:33466,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,55
|Açılış
|: 466,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:33
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.447.602
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.577.068
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.980.837
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.449.412
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|891.513
|% -9,78
|
|PENGD
|3,57
|33.034.657
|% -8,93
|
|GARAN
|7,17
|304.291.632
|% 0,70
|
|EREGL
|19,50
|292.562.492
|% 0,26
|
|PETKM
|6,50
|280.270.897
|% -0,31
|
|THYAO
|11,98
|265.950.018
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,19
|241.272.042
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,09
|106.172.282
|% 0,48
|
|PETKM
|6,50
|280.270.897
|% -0,31
|
|GARAN
|7,17
|304.291.632
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,19
|241.272.042
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|32.890.974
|% 0,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1957
|8,1984
|% -0,08
|
|Euro
|9,8983
|9,9074
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3490
|11,4059
|% -0,33
|
|Frank
|8,9143
|8,9680
|% -0,41
|
|Riyal
|2,1792
|2,1901
|% -0,18
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|