***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.06.2022 18:24
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/06/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Murat SARI (12624259)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/09/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038772
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0748
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
18:051.022,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.022,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3544
|17,3584
|% 0,11
|
|Euro
|18,2268
|18,2553
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,2263
|21,3327
|% 0,23
|
|Frank
|18,0076
|18,1161
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6113
|4,6344
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-5,21
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,14
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.785
|6.899
|-19,00
|
|Yarım
|3.331
|3.374
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.687
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
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