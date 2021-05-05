***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ZRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarZiraat GMYO payları, 06/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 4.693.620.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiZIRAAT GMYO XUTUM 06/05/2021ZIRAAT GMYO XTUMY 06/05/2021ZIRAAT GMYO XYLDZ 06/05/2021ZIRAAT GMYO XHARZ 06/05/2021ZIRAAT GMYO XUMAL 06/05/2021ZIRAAT GMYO XGMYO 06/05/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934683BIST