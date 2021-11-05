***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 10:17
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975048
BIST
11:381.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:389,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3811,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0208
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:38562,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 4,16
|Açılış
|: 562,84
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:36
|GEDZA
|17,42
|14.975.559
|% 7,00
|
|DOBUR
|68,20
|12.964.167
|% 6,98
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,75
|3.120.494
|% 6,64
|
|RALYH
|8,74
|77.808.807
|% 6,46
|
|BASGZ
|25,24
|2.649.039
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.927.423
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,18
|18.445.656
|% -9,44
|
|RODRG
|14,21
|1.109.069
|% -5,64
|
|DARDL
|2,81
|30.356.956
|% -4,75
|
|THYAO
|17,07
|816.348.124
|% 0,59
|
|GARAN
|10,52
|787.226.493
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,40
|427.285.291
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,10
|321.719.805
|% 2,44
|
|ASELS
|16,75
|279.522.735
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|321.719.805
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|169.439.687
|% 0,65
|
|GARAN
|10,52
|787.226.493
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|56.186.810
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|146.315.654
|% -0,34
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7229
|9,7270
|% 0,46
|
|Euro
|11,2363
|11,2460
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0562
|13,1217
|% 0,02
|
|Frank
|10,6025
|10,6664
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5842
|2,5972
|% 0,26
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,61
|
|Altın Gr.
|563
|563
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,06
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|0,67
|