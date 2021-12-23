***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:24
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985698
BIST
15:461.776
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -28,63
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:4611,1604
En Yüksek
|Değişim
|: -8,45%
|| -1,0295
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:4612,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -8,59%
|| -1,1888
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:46651,39
En Yüksek
|Değişim
|: -7,97%
|| -56,41
|Açılış
|: 658,08
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PENTA
|359,70
|32.009.448
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.320.119
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.316.939
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.381.484
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.688.061
|% -9,93
|
|GARAN
|11,85
|3.059.397.206
|% -0,25
|
|SISE
|12,76
|2.400.962.377
|% -3,92
|
|EREGL
|25,30
|1.894.471.286
|% -0,55
|
|THYAO
|18,87
|1.416.335.675
|% -0,05
|
|TUPRS
|144,80
|1.386.053.576
|% -3,27
|
|YKBNK
|3,58
|1.277.205.457
|% 2,87
|
|GARAN
|11,85
|3.059.397.206
|% -0,25
|
|SISE
|12,76
|2.400.962.377
|% -3,92
|
|DOHOL
|2,72
|444.014.379
|% -2,16
|
|ODAS
|1,38
|207.021.068
|% 0,73
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1431
|11,1848
|% -8,25
|
|Euro
|12,6192
|12,6768
|% -8,41
|
|Sterlin
|15,2016
|15,2778
|% -6,47
|
|Frank
|12,2869
|12,3610
|% -7,05
|
|Riyal
|3,0156
|3,0307
|% -6,92
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,22
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,44
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.337
|4.483
|-454,89
|
|Yarım
|2.096
|2.169
|-220,04
|
|Çeyrek
|1.051
|1.084
|-110,02
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|-0,67
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|0,21
|