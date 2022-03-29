***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 14:48
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013675
BIST
14:572.200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 27,12
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.201
En Düşük
2.182
14:5714,7234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0920
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
14:5716,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0580
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:57902,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -13,69
|Açılış
|: 902,12
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SMRTG
|14,79
|87.251.415
|% -2,70
|
|PSGYO
|15,53
|95.652.553
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.004.544
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|27.430.325
|% -7,18
|
|PKENT
|229,90
|34.203.355
|% -6,73
|
|ENSRI
|17,49
|142.826.929
|% -5,15
|
|THYAO
|29,60
|1.903.274.089
|% 1,86
|
|SISE
|14,76
|1.397.105.406
|% 3,94
|
|KARSN
|5,63
|1.331.003.382
|% 9,11
|
|KRDMD
|15,24
|925.120.207
|% 0,59
|
|EREGL
|32,76
|853.337.288
|% 0,18
|
|ODAS
|1,94
|685.012.522
|% 7,78
|
|KARSN
|5,63
|1.331.003.382
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,40
|404.058.629
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|280.023.301
|% 8,67
|
|YKBNK
|3,94
|411.646.991
|% 1,81
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7087
|14,7234
|% -0,62
|
|Euro
|16,3132
|16,3361
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,3098
|19,4066
|% -0,14
|
|Frank
|15,7143
|15,8090
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9175
|3,9371
|% -0,47
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-14,59
|
|Altın Gr.
|907
|908
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.129
|-77,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-84,71
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-40,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-20,49
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,03
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12KARYE
Yüzde 4.45 oranında artışla 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 354 adet işlem
-
15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, KOZAA
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 93 artarak (% 1.23 ) 1, 973
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, KENT, ULUSE
-
15:10
KENT, ISGYO, GZNMI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında