***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 15:51
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013710
BIST
15:562.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 35,08
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.220
En Düşük
2.182
15:5614,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2335
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5323
15:5616,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0623
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:56890,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -25,64
|Açılış
|: 890,18
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
885,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|AEFES
|26,84
|265.354.831
|% 10,00
|
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.085.383
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|96.744.716
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.491.381
|% -9,95
|
|PKENT
|225,00
|45.023.270
|% -8,72
|
|ENSRI
|16,97
|166.853.017
|% -7,97
|
|ZRGYO
|2,87
|62.644.914
|% -7,72
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|SISE
|15,01
|2.080.448.144
|% 5,70
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EREGL
|32,86
|1.328.375.481
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,22
|1.283.563.642
|% 0,46
|
|ODAS
|1,89
|886.560.628
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,41
|444.695.941
|% 2,99
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|ZOREN
|1,86
|296.162.645
|% 7,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5798
|14,5819
|% -1,58
|
|Euro
|16,2001
|16,2158
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1265
|19,2224
|% -1,09
|
|Frank
|15,5840
|15,6778
|% -1,27
|
|Riyal
|3,8757
|3,8951
|% -1,53
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-25,62
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-25,64
|
|Cumhuriyet
|5.921
|6.010
|-196,00
|
|Tam
|5.875
|6.027
|-210,80
|
|Yarım
|2.840
|2.915
|-101,97
|
|Çeyrek
|1.424
|1.458
|-50,99
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,54
|
|B. Petrol
|104
|104
|-5,54
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Seans Raporu
15:56
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