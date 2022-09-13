***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:04
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062515
BIST
11:233.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 46,03
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:2318,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2483
En Düşük
18,2119
11:2318,5174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5259
En Düşük
18,4317
11:231.010,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.010,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|94.395.823
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.588.720
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.903.990
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|38.001.494
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|86.037.456
|% -7,98
|
|TSPOR
|4,83
|63.542.798
|% -5,29
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|THYAO
|77,70
|4.028.257.953
|% 3,67
|
|AKBNK
|18,45
|3.270.541.240
|% 5,37
|
|ISCTR
|12,49
|2.919.675.636
|% -0,48
|
|YKBNK
|10,09
|2.393.362.654
|% 4,13
|
|ASELS
|33,42
|2.384.609.975
|% 3,66
|
|EKGYO
|5,42
|1.700.026.920
|% 1,31
|
|YKBNK
|10,09
|2.393.362.654
|% 4,13
|
|ISCTR
|12,49
|2.919.675.636
|% -0,48
|
|AKBNK
|18,45
|3.270.541.240
|% 5,37
|
|ADESE
|1,25
|138.721.431
|% 8,70
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2408
|18,2480
|% 0,18
|
|Euro
|18,5062
|18,5143
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,3102
|21,4171
|% 0,36
|
|Frank
|19,0981
|19,2132
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,05
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,35
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.796
|6.854
|-2,00
|
|Yarım
|3.311
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,03
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|1,01
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 92 artarak (% 1.76 ) 4, 096
-
11:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ROYAL, NTHOL
-
11:35XU100
Endeks 3, 700 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 38, 026.00 milyon TL de
-
11:35TURSG
Yüzde 9.67 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 443, 318 adet işlem
-
11:33MRGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 468 adet işlem