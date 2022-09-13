***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 15:54
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062678
BIST
17:153.580
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -69,66
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1518,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1518,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1262
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:151.000,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.000,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.299.933
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.693.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.200
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.219.448
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|184.659.049
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.983.331
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,92
|13.145.470.677
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,25
|12.205.950.502
|% -4,54
|
|ISCTR
|11,64
|10.483.369.554
|% -7,25
|
|THYAO
|74,35
|9.849.548.555
|% -0,80
|
|EREGL
|32,24
|7.684.756.555
|% -3,47
|
|YKBNK
|9,25
|12.205.950.502
|% -4,54
|
|EKGYO
|4,82
|5.841.698.220
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,64
|10.483.369.554
|% -7,25
|
|AKBNK
|17,92
|13.145.470.677
|% 2,34
|
|KRDMD
|15,55
|6.499.376.417
|% 1,57
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2418
|18,2615
|% 0,25
|
|Euro
|18,3106
|18,3153
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% -1,03
|
|Frank
|18,9105
|19,0244
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% 0,09
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.754
|6.821
|-35,00
|
|Yarım
|3.291
|3.335
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-0,40
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28VKGYO
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 268, 987 adet işlem
-
17:27KCHOL
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 51.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 041, 456 adet işlem
-
17:26KGYO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 400 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 09 kaybederek (% -2.02 ) 3, 204
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, GARAN, HKTM, COSMO, ULUFA, VAKBN, RODRG, FRIGO, OYYAT, HALKB