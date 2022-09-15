***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:05
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063284
BIST
11:533.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -6,36
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
11:5318,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2826
En Düşük
18,2314
11:5318,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1020
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3076
En Düşük
18,1907
11:53991,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,48
|Açılış
|: 991,06
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler11:53
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|TRCAS
|14,24
|63.921.924
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.121.262
|% 9,82
|
|ZOREN
|3,19
|352.519.494
|% 9,62
|
|ULUFA
|5,17
|81.032.342
|% 8,61
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.769.215
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.616.844.341
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.342.681.066
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,30
|2.568.911.628
|% 3,94
|
|VAKBN
|11,54
|2.342.681.066
|% -9,98
|
|ISCTR
|9,34
|2.318.262.739
|% -8,16
|
|YKBNK
|7,26
|2.130.491.627
|% -7,63
|
|HALKB
|11,04
|2.003.388.667
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,26
|2.130.491.627
|% -7,63
|
|ISCTR
|9,34
|2.318.262.739
|% -8,16
|
|EKGYO
|4,42
|867.076.691
|% 0,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.342.681.066
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.003.388.667
|% -9,95
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2551
|18,2826
|% 0,29
|
|Euro
|18,2932
|18,3066
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,9881
|21,0934
|% 0,01
|
|Frank
|18,9279
|19,0419
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8444
|4,8687
|% 0,17
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,51
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-52,00
|
|Tam
|6.707
|6.767
|-25,00
|
|Yarım
|3.268
|3.308
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|-0,37
|