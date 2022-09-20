***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:07
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064211
BIST
12:273.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,68
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
12:2718,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
12:2718,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
12:27981,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 981,95
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
981,40
BIST En Aktif Hisseler12:27
|HKTM
|37,20
|45.925.120
|% 9,28
|
|ZOREN
|3,54
|369.053.552
|% 7,93
|
|PINSU
|8,67
|43.826.269
|% 7,84
|
|HDFGS
|2,69
|46.814.511
|% 7,60
|
|ATSYH
|135,00
|4.940.460
|% 7,06
|
|TSKB
|3,97
|10.274.245
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|3.096.500
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|12.790.134
|% -9,90
|
|HALKB
|8,11
|1.589.222.051
|% -9,39
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|THYAO
|69,70
|2.279.022.646
|% 1,38
|
|ISCTR
|7,90
|1.970.147.968
|% 0,13
|
|ASELS
|30,00
|1.821.005.028
|% -1,38
|
|GARAN
|19,17
|1.675.425.755
|% -2,24
|
|VAKBN
|8,43
|3.198.141.059
|% -9,94
|
|ISCTR
|7,90
|1.970.147.968
|% 0,13
|
|EKGYO
|3,84
|869.083.990
|% -2,54
|
|YKBNK
|6,93
|1.424.543.351
|% 2,82
|
|HALKB
|8,11
|1.589.222.051
|% -9,39
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2939
|18,3147
|% 0,11
|
|Euro
|18,3342
|18,3494
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8546
|20,9592
|% 0,16
|
|Frank
|18,8641
|18,9777
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8544
|4,8788
|% 0,24
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,69
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|0,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|0,69
|