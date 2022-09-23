***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 15:52
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064917
BIST
15:503.277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -17,79
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
15:5018,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0928
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
15:5017,9954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0459
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:50974,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,87
|Açılış
|: 974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ULKER
|21,78
|145.150.283
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.325.414
|% 10,00
|
|GLCVY
|16,25
|55.647.576
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.335.481
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.331.081
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.346.735
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.436.149
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.956.462
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.158.215
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.410.897
|% -9,91
|
|THYAO
|71,20
|3.837.715.981
|% -0,14
|
|SASA
|60,70
|2.119.741.561
|% 4,57
|
|SAHOL
|27,30
|1.524.698.786
|% 0,15
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|SISE
|27,20
|1.252.323.746
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,02
|1.190.912.746
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,51
|845.352.159
|% 6,37
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.087.196.948
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|720.617.905
|% 0,95
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4020
|18,4114
|% 0,51
|
|Euro
|17,9857
|17,9954
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,3269
|20,4289
|% -1,07
|
|Frank
|18,7331
|18,8460
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8790
|4,9035
|% 0,57
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,01
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-7,00
|
|Tam
|6.650
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|-2,23
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Seans Raporu
15:50
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