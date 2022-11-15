***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:11
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080056
BIST
12:254.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,71
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:2518,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:2519,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1374
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:251.062,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.062,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:23
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|666.028.638
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|36.852.605
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|34.262.322
|% 9,92
|
|IEYHO
|2,05
|171.265.453
|% 9,63
|
|MNDRS
|9,91
|161.071.606
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|578.600.562
|% -9,97
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|DESPC
|16,16
|11.211.157
|% -5,61
|
|KRPLS
|9,97
|202.015.945
|% -5,59
|
|THYAO
|108,60
|5.555.567.938
|% -1,00
|
|EREGL
|36,62
|2.961.126.173
|% -1,93
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|PETKM
|14,72
|2.595.739.289
|% -3,54
|
|TUPRS
|435,00
|2.123.588.865
|% 1,26
|
|EKGYO
|5,52
|1.321.959.518
|% -2,47
|
|ODAS
|11,22
|2.704.383.659
|% -5,63
|
|ALBRK
|2,71
|555.283.773
|% 6,27
|
|SNGYO
|3,43
|578.600.562
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|1.025.887.099
|% 0,00
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6100
|% 0,03
|
|Euro
|19,3421
|19,3561
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,9446
|22,0547
|% 0,65
|
|Frank
|19,7094
|19,8281
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,03
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.077
|7.184
|63,00
|
|Tam
|7.043
|7.159
|25,00
|
|Yarım
|3.420
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-0,95
|