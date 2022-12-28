***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 16:11
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090690
BIST
17:385.288
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -147,01
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
17:3818,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0561
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
17:3819,9743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0876
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
17:381.087,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.087,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler17:38
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.279.065
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|KUYAS
|25,50
|166.173.075
|% 9,25
|
|CMBTN
|552,70
|60.241.943
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.715.861.341
|% -9,99
|
|KOZAA
|51,80
|1.002.203.272
|% -9,99
|
|IPEKE
|34,48
|173.058.995
|% -9,97
|
|YATAS
|32,32
|139.628.935
|% -9,97
|
|THYAO
|137,80
|5.803.377.373
|% -3,70
|
|ENKAI
|31,64
|5.703.841.072
|% 3,53
|
|KOZAL
|596,70
|4.715.861.341
|% -9,99
|
|ASELS
|56,85
|4.685.322.943
|% -1,90
|
|KRDMD
|17,40
|4.316.675.316
|% -2,03
|
|EKGYO
|7,87
|2.886.670.592
|% -5,29
|
|KRDMD
|17,40
|4.316.675.316
|% -2,03
|
|ISCTR
|12,43
|2.892.219.481
|% -4,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.563.923.523
|% -2,71
|
|PETKM
|18,78
|3.844.302.783
|% -4,82
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7006
|18,7270
|% 0,30
|
|Euro
|19,9513
|19,9743
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6159
|22,7294
|% 1,02
|
|Frank
|20,1579
|20,2793
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,21
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,67
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.335
|7.390
|-9,00
|
|Yarım
|3.552
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-0,07
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 82 kaybederek (% -2.69 ) 5, 719
-
17:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ENKAI, ASELS
-
17:53XU100
Endeks 5, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 96, 896.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 852, 301 adet işlem
-
17:52AVOD
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 522, 493 adet işlem