***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:22
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093116
BIST
16:395.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -84,82
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.514
16:3918,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:3919,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1493
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:391.122,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 16,40
|Açılış
|: 1.122,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:39
|EYGYO
|22,90
|15.627.395
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|83.465.357
|% 9,98
|
|SAMAT
|21,02
|45.970.645
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|33.084.374
|% 9,94
|
|DYOBY
|29,20
|75.893.163
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|KRONT
|105,40
|9.493.408
|% -9,99
|
|MRGYO
|6,05
|9.456.106
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.085.458
|% -9,93
|
|SANEL
|20,74
|22.627.270
|% -8,47
|
|EREGL
|42,96
|10.541.109.802
|% 1,70
|
|KRDMD
|19,62
|7.403.664.475
|% 4,31
|
|EKGYO
|9,33
|6.445.006.518
|% -0,96
|
|ASELS
|65,45
|5.953.281.975
|% -5,28
|
|THYAO
|145,20
|5.749.496.519
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,33
|6.445.006.518
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,62
|7.403.664.475
|% 4,31
|
|EREGL
|42,96
|10.541.109.802
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,70
|2.803.033.741
|% -0,26
|
|ISCTR
|12,66
|2.683.169.019
|% -0,08
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7422
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,9075
|19,9154
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,5259
|22,6389
|% 0,83
|
|Frank
|20,1386
|20,2600
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9707
|4,9957
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,65
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,74
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.580
|7.636
|61,00
|
|Yarım
|3.670
|3.733
|30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,19
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-2,08
|