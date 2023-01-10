***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:48
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099647
BIST
17:395.033
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -137,94
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.008
17:3918,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3920,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:391.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|SDTTR
|51,50
|4.335.219
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.879.805
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.123.008
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|448.218.830
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|154.229.576
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.505.393
|% -9,99
|
|THYAO
|133,00
|6.400.050.399
|% -3,90
|
|ASELS
|58,05
|6.338.465.066
|% -1,78
|
|EREGL
|38,66
|6.305.885.178
|% -2,91
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|KOZAL
|567,00
|4.078.931.706
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,54
|3.724.446.327
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,28
|2.997.345.146
|% -2,98
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7637
|18,7752
|% 0,02
|
|Euro
|20,1480
|20,1626
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7974
|22,9118
|% 0,04
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,81
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.670
|7.737
|29,00
|
|Yarım
|3.726
|3.785
|14,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.892
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|
Seans Raporu
17:36
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, FROTO
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 32 kaybederek (% -2.69 ) 4, 457
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, OZSUB, EYGYO, GSRAY, DIRIT, SDTTR, ERCB, ULUFA, ARMDA, MAKIM
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, POLTK, FLAP, VKING, KONYA, MEPET, KATMR, EGGUB, GOZDE, MARTI