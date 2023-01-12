***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:44
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100741
BIST
12:464.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 56,85
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.786
12:4618,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:4620,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0441
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:461.138,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.138,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SDTTR
|62,30
|9.898.847
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.833.594
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.691.713
|% 9,95
|
|KRDMA
|17,29
|203.599.084
|% 9,43
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|POLTK
|1.635,30
|42.976.838
|% -5,89
|
|THYAO
|131,20
|5.082.068.042
|% 4,71
|
|KRDMD
|18,01
|3.164.357.063
|% 4,77
|
|ASELS
|54,40
|2.434.045.176
|% 3,03
|
|EREGL
|37,78
|2.171.410.683
|% 2,55
|
|KOZAL
|534,40
|1.763.857.888
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,20
|1.682.793.040
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,01
|3.164.357.063
|% 4,77
|
|YKBNK
|8,71
|1.363.228.626
|% 1,40
|
|PETKM
|16,84
|1.367.193.257
|% 1,02
|
|SKBNK
|2,60
|197.295.267
|% 1,96
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7839
|% 0,05
|
|Euro
|20,2231
|20,2447
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,8017
|22,9160
|% 0,30
|
|Frank
|20,0974
|20,2185
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,04
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,97
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,17
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.683
|7.729
|-4,00
|
|Yarım
|3.741
|3.782
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|0,49
|