***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:10
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101760
BIST
09:554.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,34
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
4.952
En Düşük
4.952
09:5518,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
09:5520,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0184
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
09:551.145,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.145,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MANAS
|43,20
|68.867.396
|% 318,00
|
|SNICA
|27,12
|86.017.634
|% 0,00
|
|TNZTP
|12,35
|2.137.044
|% 0,00
|
|SUNTK
|44,00
|40.345.303
|% 0,00
|
|KLRHO
|27,40
|148.605.726
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,17
|549.604
|% -1,36
|
|TNZTP
|12,35
|2.137.044
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,43
|73.543.023
|% 0,00
|
|UNLU
|8,54
|29.135.844
|% 0,00
|
|VBTYZ
|52,20
|29.427.921
|% 0,00
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|EREGL
|39,58
|7.943.574.079
|% 0,00
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 0,00
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.236.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.543.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 0,00
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7810
|18,7874
|% 0,02
|
|Euro
|20,3677
|20,3743
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8547
|22,9693
|% -0,07
|
|Frank
|20,1255
|20,2467
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% -0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.730
|7.798
|-12,00
|
|Yarım
|3.764
|3.816
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|-0,38
|