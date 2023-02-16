***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:23
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114089
BIST
13:054.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,77
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:0518,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:0520,2182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0600
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:051.113,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.113,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:03
|OYAKC
|30,14
|206.430.479
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.671.911
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|29.924.701
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.310.713
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.713.357
|% 9,99
|
|RAYSG
|14,15
|3.208.085
|% -9,99
|
|HATEK
|8,42
|25.149.904
|% -9,95
|
|AGESA
|26,44
|57.201.135
|% -9,88
|
|AKGRT
|2,67
|153.227.194
|% -9,80
|
|SKTAS
|3,45
|20.561.062
|% -9,69
|
|THYAO
|139,50
|5.649.267.692
|% -0,29
|
|EREGL
|42,36
|4.088.594.064
|% 2,52
|
|TUPRS
|616,90
|3.200.657.227
|% 7,31
|
|KRDMD
|19,15
|2.744.914.365
|% 9,49
|
|SISE
|44,00
|2.394.118.524
|% 3,04
|
|KRDMD
|19,15
|2.744.914.365
|% 9,49
|
|YKBNK
|9,15
|1.138.379.962
|% 2,35
|
|AKBNK
|16,19
|1.978.135.194
|% 0,12
|
|EKGYO
|7,34
|805.798.373
|% 1,94
|
|EREGL
|42,36
|4.088.594.064
|% 2,52
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8461
|18,8500
|% 0,01
|
|Euro
|20,2050
|20,2129
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6562
|22,7698
|% 0,22
|
|Frank
|20,3489
|20,4715
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0106
|5,0357
|% 0,03
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,19
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.571
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.699
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,30
|