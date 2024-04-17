***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 15:49
***ZRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273641
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0537
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0850
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.499,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,52
|Açılış
|: 2.499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|ORMA
|225,70
|6.117.167
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|132.365.693
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.602.667
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.170
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|313.063.985
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|85.006.391
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.953.177
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.977.287.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.698.444.820
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.382.226
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.770.887.452
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.102.327
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.382.226
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.303.565
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.920.938.051
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.698.444.820
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4931
|32,5052
|% 0,17
|
|Euro
|34,6008
|34,6298
|% 0,25
|
|Sterlin
|40,4840
|40,6869
|% 0,31
|
|Frank
|35,6059
|35,7843
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,59
|28,63
|% 0,66
|
|Platin
|951,46
|952,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,28
|1.041,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,18
|89,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,64
|2.387,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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