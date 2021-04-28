***ZRGYO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.04.2021 09:00
***ZRGYO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931539
BIST
11:191.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:198,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:199,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0191
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:19466,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 466,11
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:19
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.543.524
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.432.705
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.911.577
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.415.908
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|863.219
|% -9,78
|
|PENGD
|3,64
|30.763.879
|% -7,14
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|EREGL
|19,46
|266.460.402
|% 0,05
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|THYAO
|11,87
|232.630.797
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,08
|91.829.260
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.542.543
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1981
|8,2014
|% -0,04
|
|Euro
|9,9054
|9,9140
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,3401
|11,3970
|% -0,41
|
|Frank
|8,9177
|8,9714
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:32PENGD
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 202, 482 adet işlem
-
11:31MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 103 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, KCHOL
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 54 kaybederek (% -0.46 ) 1, 202
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, UZERB, METUR, SEYKM, LUKSK, MMCAS, TKURU, BALAT, MERIT, INTEM