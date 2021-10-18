***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
18.10.2021 18:00
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Binası Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.10.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesisinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu binasına ilişkin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971257
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|TUPRS
|129,50
|1.011.694.536
|% 0,39
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|KRDMD
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|% 3,75
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|SISE
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|GARAN
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|YKBNK
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|508.001.907
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|EKGYO
|1,92
|324.117.456
|% 2,13
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|ODAS
|1,44
|202.888.948
|% -0,69
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|KRDMD
|7,20
|994.776.649
|% 3,75
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|Dolar
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|9,3133
|% 0,56
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|Euro
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|% 0,69
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|Sterlin
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|% 0,33
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|Frank
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|% 0,44
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|Riyal
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|Alış
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|1.769
|1,58
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|Altın Gr.
|530
|530
|3,62
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|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
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|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
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|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
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|Çeyrek
|845
|864
|8,51
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|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
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|B. Petrol
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|84,64
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