***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbHDeğerleme Raporunun İçeriğiFrankfurt Ofis Binası Değerleme RaporuRapor Tarihi02.11.2021AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Frankfurt Ofis binasına ilişkin EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır. Türkçe çevirisi ayrıca yayınlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974923BIST