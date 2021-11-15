***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.11.2021 18:33
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Beyazıt Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
12.11.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Beyazıt Binasına ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977865
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 63,99
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0774
En Düşük
9,9378
18:0511,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0170
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5327
En Düşük
11,4087
18:05602,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,92
|Açılış
|: 603,05
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,47
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0571
|10,0654
|% 0,66
|
|Euro
|11,4590
|11,4695
|% 0,15
|
|Sterlin
|13,4725
|13,5401
|% 0,69
|
|Frank
|10,8593
|10,9247
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6735
|2,6869
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-1,48
|
|Altın Gr.
|602
|602
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR