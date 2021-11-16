***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.11.2021 18:19
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maslak Binaları Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
12.11.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Maslak Binalarına ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978112
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2491
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2457
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05614,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 11,50
|Açılış
|: 614,18
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2853
|10,3049
|% 2,46
|
|Euro
|11,6651
|11,6826
|% 2,16
|
|Sterlin
|13,7540
|13,8230
|% 2,29
|
|Frank
|11,0233
|11,0897
|% 1,84
|
|Riyal
|2,7325
|2,7462
|% 2,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-8,24
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,08
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|0,21
|