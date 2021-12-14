***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2021 18:05
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Rota Mavi Kartal Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
10.12.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Rota Mavi Kartal Sitesine ilişkin Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983144
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1069
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,5867
En Düşük
14,3636
18:0516,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1278
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,4539
En Düşük
16,1749
18:05825,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,40
|Açılış
|: 825,20
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
826,92
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4240
|14,4825
|% 0,60
|
|Euro
|16,2739
|16,3209
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,1394
|19,2354
|% 0,86
|
|Frank
|15,6280
|15,7221
|% 0,77
|
|Riyal
|3,8516
|3,8709
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,81
|
|Altın Gr.
|823
|823
|3,81
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,21
|0,05
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
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17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında