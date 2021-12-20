***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşJelena Obradovic BalavacDeğerleme Raporunun İçeriğiSarajevo Binası Değerleme RaporuRapor Tarihi16.12.2021AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklığı Ziraat GYO d.o.o. Sarajevo'nun portföyünde yer alan Sarajevo Binasına ilişkin Jelena Obradovic Balavac tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984792BIST