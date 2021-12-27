***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 18:02
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Adakale Binaları Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22.12.21
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Adakale Binaları'na ilişkin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986429
BIST
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|SASA
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|EREGL
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|KRDMD
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|1.716.529.195
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|YKBNK
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|1.403.914.570
|% 3,68
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|EKGYO
|2,22
|667.934.709
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|GARAN
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|2.381.753.028
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|KRDMD
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|1.716.529.195
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|TSKB
|1,51
|236.085.699
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|Dolar
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|11,4874
|% 4,51
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|Euro
|12,9816
|13,0753
|% 5,11
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|Sterlin
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|15,4600
|% 4,66
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|Frank
|12,4669
|12,5420
|% 4,67
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|Riyal
|3,0500
|3,0652
|% 4,51
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|Alış
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|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,16
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|Altın Gr.
|669
|670
|31,17
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|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
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|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
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|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
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|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
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|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,12
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|Gümüş Gr.
|8,51
|8,52
|0,38
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|B. Petrol
|78,35
|78,35
|2,56
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