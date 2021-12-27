***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 18:02
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Erzurum Binası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
23.12.21
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Erzurum Binası'na ilişkin Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986430
BIST
17:521.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:5211,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 0,3899
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:5212,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 4,20%
|| 0,5222
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:52662,28
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 23,95
|Açılış
|: 662,28
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|BAGFS
|17,38
|11.928.306
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|47.900.914
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.710.260
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,23
|69.215.858
|% -9,32
|
|SANFM
|31,40
|15.726.168
|% -7,16
|
|RODRG
|17,63
|4.508.178
|% -7,16
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|GARAN
|11,70
|2.204.778.207
|% -0,17
|
|THYAO
|21,04
|2.154.189.530
|% -0,38
|
|SASA
|51,25
|1.911.625.972
|% 7,67
|
|EREGL
|28,90
|1.873.464.111
|% 1,83
|
|KRDMD
|9,46
|1.595.729.713
|% 0,32
|
|YKBNK
|3,65
|1.345.893.078
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,23
|640.473.309
|% 0,45
|
|GARAN
|11,70
|2.204.778.207
|% -0,17
|
|KRDMD
|9,46
|1.595.729.713
|% 0,32
|
|TSKB
|1,51
|208.742.367
|% 0,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3777
|11,3813
|% 3,55
|
|Euro
|12,8721
|12,9617
|% 4,20
|
|Sterlin
|15,2015
|15,2777
|% 3,43
|
|Frank
|12,3132
|12,3874
|% 3,38
|
|Riyal
|3,0132
|3,0283
|% 3,25
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|4,25
|
|Altın Gr.
|662
|662
|23,82
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,40
|8,41
|0,28
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,77
|