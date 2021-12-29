***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2021 17:59
***ZRGYO*** ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bayraklı Arsası Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2021
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan Bayraklı Arsası'na ilişkin Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986944
BIST
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|TACTR
|38,50
|3.082.840
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|ENKAI
|15,34
|138.390.850
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|GLRYH
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|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
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|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
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|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
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|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
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|NUGYO
|5,70
|108.683.848
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|OYYAT
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|33.470.848
|% -7,85
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|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
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|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
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|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
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|NTHOL
|5,97
|844.181.295
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|TSKB
|1,44
|182.510.051
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|12,6361
|12,6377
|% -0,17
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|Euro
|14,3211
|14,3628
|% -0,17
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|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
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|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
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|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|0,17
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|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
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|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,01
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|Gümüş Gr.
|9,24
|9,26
|-0,05
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|B. Petrol
|79,26
|79,26
|0,02
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